2019-08-01T06:09:15+03:00
Общество

В Лабытнанги волонтеры восстанавливают 115-летний дом

Он был построен без единого гвоздя
Анна Полякова
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В Лабытнанги волонтеры восстанавливают 115-летний дом Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги волонтеры восстанавливают 115-летний дом Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги добровольцы планируют восстановить старейший в городе дом, который был построен 115 лет назад без единого гвоздя. Так реализуется проект «ТомСойерФест», к которому уже присоединись многие города и поселки России. Идея организаторов и последователей фестиваля вдохновила и лабытнангских ребят.

Они восстанавливают дом, построенный семьей переселенцев из Архангельской области в историческом для города месте – Коми-деревне - объекте историко-культурного наследия.

- Присоединиться к работам могут все желающие. Восстановительные работы планируется продолжить и в следующем году, - рассказала член Молодежного совета при главе администрации города, инициатор проведения фестиваля «ТомСойерФест» в Лабытнанги Ингрид Сафронова.

В перспективе этот дом станет частью живой истории будущего Музейно-этнографического комплекса, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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