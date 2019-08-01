В Лабытнанги волонтеры восстанавливают 115-летний дом
В Лабытнанги добровольцы планируют восстановить старейший в городе дом, который был построен 115 лет назад без единого гвоздя. Так реализуется проект «ТомСойерФест», к которому уже присоединись многие города и поселки России. Идея организаторов и последователей фестиваля вдохновила и лабытнангских ребят.
Они восстанавливают дом, построенный семьей переселенцев из Архангельской области в историческом для города месте – Коми-деревне - объекте историко-культурного наследия.
- Присоединиться к работам могут все желающие. Восстановительные работы планируется продолжить и в следующем году, - рассказала член Молодежного совета при главе администрации города, инициатор проведения фестиваля «ТомСойерФест» в Лабытнанги Ингрид Сафронова.
В перспективе этот дом станет частью живой истории будущего Музейно-этнографического комплекса, сообщает администрация Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU