СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-01T05:30:57+03:00

Погода на Ямале 1 августа: дождливый день Фото: pixabay.com

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В четверг, 1 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +19 градусов, пасмурно. Дождь будет идти до обеда. Ветер северный 5 м/с.

В Ноябрьске +18 градусов. Днем – дождь с грозой. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, малооблачно и дождливо. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Надыме +15 градусов. Во второй половине дня - дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Губкинском +18 градусов, малооблачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, дождь с грозой. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Муравленко +18 градусов, облачно. Дождь – в середине дня. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги до +20 градусов потеплеет к обеду, когда закончится дождь. Северный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU