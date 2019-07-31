В Губкинском ко Дню города подготовят «33 часа счастья»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-31T16:01:58+03:00

Отмечать праздник будут со 2 по 7 сентября

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В Губкинском 33 часа продлятся мероприятия, посвящённые 33-летию города. Отмечать будут несколько дней – со 2 по 7 сентября. Украшением праздника занимается рекламно-художественный отдел «Централизованной клубной системы» города.

- День рождения Губкинского мы должны отметить ярко и широко, чтобы каждый житель нашего города нашёл себе занятие по душе, получил заряд отличного настроения, и праздник всем запомнился! – считает глава города Андрей Гаранин.

Как сообщили в администрации, 2 сентября пройдёт Фестиваль первоклассников. На него приплывут пираты – корабль уже готов. Вечером 6 сентября впервые будет организована молодёжная программа с участием приглашенных профессиональных коллективов: рок-группы, диджей-шоу с денс-поддержкой, битбокс-шоу, барабанное и огненное шоу.

Для праздника мира и дружбы «Шире круг» расписывают коня Фото: gubadm.ru

7 сентября 13.00 дадут старт фестивалю «33 часа счастья». Жителей и гостей города ждёт большая программа народного гуляния. На площади ДК «Нефтяник» и далее по проспекту Губкина до площади ГДК «Олимп» будут работать 15 активных зон. На вечернем концерте выступят звезды российской эстрады. А завершится этот праздничный день в 22.00 фейерверком.

8 сентября торжества продолжатся на площади ГДК «Олимп», где будет организован праздник мира и дружбы «Шире круг». В нем примут участие местные творческие самодеятельные коллективы и артисты, а также приглашённой фолк-шоу-группа. Для этого мероприятия и расписывают коня в народном стиле, сообщает администрация Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU