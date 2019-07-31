2019-07-31T15:49:40+03:00
Общество

В лабытнангском парке «Юбилейный» музыка будет звучать при любой погоде

"Говорить" каждая из шести зон отдыха может теперь отдельно
Анна Полякова
Поделиться:
В лабытнангском парке «Юбилейный» музыка будет звучать при любой погоде Фото: lbt.yanao.ruВ лабытнангском парке «Юбилейный» музыка будет звучать при любой погоде Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Лабытнанги на территории парка «Юбилейный» установили всепогодное звуковое оборудование. Теперь его музыкальное оформление не будет зависеть от ветра или дождя. Кроме того, включить звук можно как на весь парк, так и на отдельные его зоны отдыха. Всего их в «Юбилейном» шесть.

При проведении игр и тематических праздников, где будет своя «озвучка», часть парковых зон можно отключить от общего музыкального сопровождения, в каких-то убавить звук. Кстати, для таких мероприятий закуплено переносное оборудование.

Помимо этого появилась возможность подключать к системе микрофон, флеш-карту, настроить радио, транслировать объявления, в том числе в записи. Колонки не боятся ни жары, ни холода. Так что теперь гулять в парке можно будет под хорошую музыку в даже в непогожий день, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском ко Дню города подготовят «33 часа счастья»
Ямальский центр медпрофилактики – в полуфинале конкурса «Доброволец России»
Ямал поддержит начинающих аграриев грантами
В День ВДВ в Ноябрьске перекроют улицы
Пострадавшие при пожаре в Губкинском получают выплаты
Глава Салехарда проверил подготовку к отопительному сезону
Новоуренгойцу дали срок за ночную кражу продуктов
Приют «Луч надежды» в Пуровске повысил статус и ввел новые услуги
Аэропорт Надыма перейдет на отечественную систему обработки багажа
Сбербанк провел конференцию для партнеров по жилищному кредитованию
На Ямале ученые устанавливают для хищных птиц гнездовые ящики
В Салехарде торжественно открыли мемориальную стелу работникам прокуратуры
Тонну собранной в Пуровске макулатуры отправят в Ноябрьск
Оленеводам Новопортовской тундры рассказали о мерах поддержки
В Тазовском районе запустили горячую линию по вопросам качества овощей и фруктов
Трудовые отряды Нового Уренгоя собрали 1000 пакетов мусора
Пуровские школы и детсады будут охранять представители ЧОП
В Тазовском установят фотоловушки для борьбы со стихийными свалками
Гостройнадзор ЯНАО проверил в Ноябрьске строительство дома для переселенцев из авариек
На Ямале за сутки случилось два ДТП с участием байков
Надымчане записываются на участие в шествии в День города
Переправа через Обь вернулась к работе после непогоды
В Надымском районе выберут лучшего кондитера
В Лабытнанги поймали похитителя запчастей грузовика
Погода на Ямале 31 июля: ожидаются дожди и грозы
Штормовой ветер снова обрушится на Ямал