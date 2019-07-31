В лабытнангском парке «Юбилейный» музыка будет звучать при любой погоде

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-31T15:49:40+03:00

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В Лабытнанги на территории парка «Юбилейный» установили всепогодное звуковое оборудование. Теперь его музыкальное оформление не будет зависеть от ветра или дождя. Кроме того, включить звук можно как на весь парк, так и на отдельные его зоны отдыха. Всего их в «Юбилейном» шесть.

При проведении игр и тематических праздников, где будет своя «озвучка», часть парковых зон можно отключить от общего музыкального сопровождения, в каких-то убавить звук. Кстати, для таких мероприятий закуплено переносное оборудование.

Помимо этого появилась возможность подключать к системе микрофон, флеш-карту, настроить радио, транслировать объявления, в том числе в записи. Колонки не боятся ни жары, ни холода. Так что теперь гулять в парке можно будет под хорошую музыку в даже в непогожий день, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU