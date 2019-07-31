2019-07-31T15:33:11+03:00
Общество

Ямальский центр медпрофилактики – в полуфинале конкурса «Доброволец России»

Медики ЯНАО представили проект «Выбор – жизнь!»
Анна Полякова
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Ямальский центр медпрофилактики – в полуфинале конкурса «Доброволец России» Фото: yanao.ruЯмальский центр медпрофилактики – в полуфинале конкурса «Доброволец России» Фото: yanao.ru
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Ямальский центр медицинской профилактики стал полуфиналистом общероссийского конкурса «Доброволец России». На суд жюри ямальские медики представили проект «Выбор – жизнь!», сообщает правительство ЯНАО. Он направлен на профилактику онкологических заболеваний у северян и поддержку тех, кто столкнулся с онкологией.

Врачи, участвующие в проекте, проводят индивидуальные и групповые тренинги, мастер-классы, профилактические осмотры. Только в ходе одной из акций проконсультировано более 600 человек, около 100 из которых были направлены на дополнительные обследования.

Кроме того, ямальцев обучают основам здорового образа жизни и приёмам самообследования. Тех, кому пришлось пройти курс лечения, добровольцы учат, как привести своё тело в форму, организовать питание и приступить к физическим нагрузкам. С северянами занимаются арт-терапией, скандинавской ходьбой, с ними проводят беседы специалисты.

Большой общественный резонанс вызвал фотопроект «Красота сильнее рака!». 29 жителей Ямала, которые справились с онкологией, поддержали тех, кому сейчас нужна помощь, поделившись опытом борьбы с болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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