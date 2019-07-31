2019-07-31T15:22:55+03:00
Экономика

Ямал поддержит начинающих аграриев грантами

На конкурс поступило 14 бизнес-проектов
Анна Полякова
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Ямал поддержит начинающих аграриев грантами Фото: yanao.ruЯмал поддержит начинающих аграриев грантами Фото: yanao.ru
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Ямальским фермерам в этом году будет предоставлено два гранта, сумма каждого – до 3 млн рублей. Участниками могут стать новые крестьянские и фермерские хозяйства, созданные в этом году, и граждане, которые только собираются открыть своё дело в сфере АПК.

Всего на конкурс поступило 14 бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства. Как рассказал замдиректора департамента АПК Вячеслав Жедулёв, среди конкурсантов – девять фермерских хозяйств и пять граждан.

11 претендентов планируют развить своё дело в отрасли оленеводства. В сфере овощеводства представлено два проекта – из Пуровского и Шурышкарского районов. И ещё один шурышкарский проект посвящён товарному рыбоводству.

По условиям конкурса, за счёт средств гранта должны быть созданы постоянные рабочие места. Кроме того, у соискателя обязательно должны быть собственные средства, минимум 10% от суммы гранта. Фермерские хозяйства не должны иметь задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и прочих обязательных платежей, не должны находиться в процессе банкротства или ликвидации.

Потратить грант они смогут на покупку имущества, техники, оборудования, земельных участков. Также в статье расходов – покупка животных, рыбопосадочного материала и семян. В перечень расходов входит и покупка снегоходной техники и оленей, что будет особо актуально для оленеводческих фермерских хозяйств. В конце августа будут объявлены победители, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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