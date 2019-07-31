СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-31T14:51:33+03:00

В День ВДВ в Ноябрьске перекроют улицы Фото: admnoyabrsk.ru

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В День воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, в Ноябрьске на площади Опаленной юности состоится возложение цветов к мемориалу - БРДМ-2. В дань памяти ушедших героев-десантников прозвучат залпы из АК-47. Мероприятие проведет с 10:00 до 11:00 проведет общественная организация «Союз десантников России».

После этого состоится шествие. Общественники и горожане праздничной колонной пройдут по улицам города к скверу Геологов. Здесь, возле памятника генералу Василию Маргелову - родоначальнику Воздушно-десантных войск, с 12:00 до 13:00 будет организован митинг, выставлен почетный караул.

Кроме того, на площадке по ул. Советской, 75 состоится торжественное мероприятие с участием творческих коллективов города, кадетов и общественников.

Администрация Ноябрьска обратилась к горожанам с просьбой обратить внимание на то, что во время возложения цветов на площади Опаленной юности, а также шествия, движение транспорта ненадолго ограничат. По мере прохождения колонны дороги для проезда автомобилей вновь откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU