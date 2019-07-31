2019-07-31T14:39:39+03:00
Общество

Пострадавшие при пожаре в Губкинском получают выплаты

Без крова остались 48 человек
Анна Полякова
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Пострадавшие при пожаре в Губкинском получают выплаты Фото: gubadm.ruПострадавшие при пожаре в Губкинском получают выплаты Фото: gubadm.ru
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Губкинцы, чьи квартиры и имущество пострадали при пожаре многоквартирника в 1 микрорайоне, начали получать выплаты. Напомним, дом горел 28 июля.

На данный момент 5 семей получили компенсации из резервного фонда бюджета города. Общая сумма выплат к этому дню составила более 300 000 тысяч рублей. До конца недели ещё 16 погорельцам перечислят деньги. Компенсация рассчитывается на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних детей.

Сотрудники администрации ежедневно обзванивают погорельцев, приглашают прийти написать заявление. Пока из 48 постоянно проживающих в доме за материальной помощью обратились только 27 человек. К слову, до уточнения списков была информация о 54 проживающих.

Пострадавших будут принимать и в выходные. Долго ждать денег никому не придется. С момента подачи заявления средства поступают на счёт в течение суток.

Горожане, узнавшие о горе земляков, в соцсетях предлагают помощь погорельцам. Земляки готовы принести одежду, посуду, предметы первой необходимости, детские коляски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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