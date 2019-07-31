2019-07-31T14:16:08+03:00
Общество

Глава Салехарда проверил подготовку к отопительному сезону

Горожан просят отнестись с понимание к перекрытию дорог
Анна Полякова
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Глава Салехарда проверил подготовку к отопительному сезону Фото: администрация СалехардаГлава Салехарда проверил подготовку к отопительному сезону Фото: администрация Салехарда
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Глава Салехарда Иван Кононенко провел выездное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Градоначальник совместно с ответственными лицами и представителями подрядных организаций побывал на объектах, где ведутся работы.

В рамках реализации инвестиционной программы АО «Салехардэнерго» по развитию систем водоснабжения и водоотведения масштабные работы ведутся в районах «комбинат» и «гидропорт». На улице Б.Кнунянца подрядная организация занимается обустройством перехода, одновременно укладкой новых труб вдоль дороги.

В 2019 году предприятием запланирован капремонт, строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей тепло-водоснабжения и водоотведения протяженностью, а также объектов генерации тепло и электроэнергии на общую сумму более 760 миллионов рублей. Все работы планируется закончить к 25 августа.

- Важно выполнить все запланированные работы в срок, чтобы к началу отопительного сезона все было завершено. На сегодняшний день все идет по установленному плану и в соответствии с графиком, уверен с наступлением холодов, тепло в жилых домах и объектах социального значения будет подано в полном объеме, - отмечает глава города.

В столице Ямала на некоторых дорогах введено ограничение движения, там, где трубы уложены, дорожники занимаются укладкой нового асфальта. Власти города приносят извинения за доставленные неудобства и просит местных жителей отнестись к временным некомфортным условиям с пониманием и проявить терпенеи.

- В этом году мы делаем очень большой объем работ, по всем контрактам предусмотрен срок исполнения сентябрь – октябрь текущего года. Салехардэнерго обещает закончить работы в срок, - комментирует Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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