2019-07-31T13:51:44+03:00
Происшествия

Новоуренгойцу дали срок за ночную кражу продуктов

Пьяный безработный набрал алкоголя и еды на пять тысяч рублей
Анна Полякова
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Новоуренгойцу дали срок за ночную кражу продуктовНовоуренгойцу дали срок за ночную кражу продуктовФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Нового Уренгоя осудили за совершение кражи из магазина. Само преступление он совершил в октябре 2018 года.

20-летний неоднократно судимый и неработающий парень проник в торговое помещение ночью. Он похитил алкогольную продукцию и продукты питания на сумму 5 200 рублей.

Заявление о хищении поступило от директора магазина. В ходе проверки полицейские установили, что пьяный мужчина воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и проник в помещение, а после с добычей скрылся.

Его судили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». В июле суд вынес решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в 2 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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