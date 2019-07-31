2019-07-31T13:35:14+03:00
Общество

Приют «Луч надежды» в Пуровске повысил статус и ввел новые услуги

Теперь в центре социальной помощи появятся новые специалисты
Анна Полякова
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Приют «Луч надежды» в Пуровске повысил статус и ввел новые услуги Фото: puradm.ruПриют «Луч надежды» в Пуровске повысил статус и ввел новые услуги Фото: puradm.ru
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Приют «Луч надежды» в Пуровске получил статус государственного бюджетного учреждения. Теперь он стал центром социальной помощи семье и детям. Сотрудники ждут оформления необходимых документов, а пока повышают квалификацию и получают новые знания.

Свою работу приют «Луч надежды» начал в 1996 году, его коллектив всегда заботился о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Теперь в центре появятся новые специалисты.

Как рассказал руководитель учреждения Оксана Корб, среди сотрудников появится клинический психолог, работа которого будет направлена не только на работу с детьми, но и на решение семейных проблем, на работу с семейными парами, в том числе теми, в которых есть дети.

Стационарное отделение для ребят, оставшихся без попечения родителей, будет работать, как и прежде. В перечне дополнительных услуг появились обеспечение кратковременного присмотра за детьми, развивающие занятия для дошколят, и даже услуги по заполнению бланков и подготовке документов в суд, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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