Аэропорт Надыма перейдет на отечественную систему обработки багажа

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-31T13:09:44+03:00

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В здании аэровокзального комплекса Надыма специалисты занимаются монтажом системы для перехода на отечественную систему обработки багажа, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Как отметил гендиректор АО «Надымское предприятие» Юрий Бахирев, до недавнего времени производством занимались только иностранные компании, отсюда и высокая цена, и доставка вышедших из строя деталей занимала значительное время. Теперь и в нашей стране изготавливают подобные системы, которые по своим параметрам не только не уступают аналогичным импортным образцам, но и по некоторым критериям превосходят их.

В надымском аэровокзале будут установлены четыре стойки регистрации пассажиров, а также взвешивающие и маркировочные транспортёры.

В перспективе компания-производитель по специальному проекту с учётом особенностей аэровокзала разработает для Надыма ещё один транспортёр для выдачи багажа.

Отметим, по итогам прошлого года пассажиропоток в аэропорту Надыма составил 195 263 пассажира; совершено 6 460 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU