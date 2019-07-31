На Ямале ученые устанавливают для хищных птиц гнездовые ящики

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-31T12:48:39+03:00

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Союз охраны птиц России летом 2019 года продолжил многолетний мониторинг хищных птиц на Ямале. Орнитологи проверили состояния гнездовых группировок редких видов. Также организовали установку искусственных гнездовий в бассейне реки Щучья.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на юге полуострова Ямал регулярно гнездятся беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет.

Из четырёх видов редких хищных птиц, гнездящихся на Ямале, наименее изученным и угрожаемым видом является кречет. На территории автономного округа этот вид наиболее изучен в отношении численности и плотности гнездования в районе бассейна реки Щучьей, где мониторинг численности кречета проводится уже более 30 лет.

На Ямале, где преобладает равнинный рельеф, актуальна установка для кречета искусственных гнездовых ящиков на деревьях, а также на специально установленных столбах в тундре. Это компенсирует недостаток природных гнездовий. Таким образом, на основе научной информации правительством округа будут определены меры по восстановлению и увеличению численности популяции кречета и охране других редких видов хищных птиц.

На маршруте протяжённостью около 370 км отмечено гнездование трёх пар орланов-белохвостов, двух пар беркутов и пяти пар кречетов. Для орлана-белохвоста такая плотность гнездования оказалась наименьшей за период наблюдений с 2005 года. По-видимому, условия весны были очень неблагоприятны для него. Численность беркута также была невысокой. Кречеты гнездились со средней плотностью.

Из установленных на деревьях 35 гнездовых ящиков проверено 33. В этом сезоне дополнительно установлено семь открытых гнездовых ящиков на деревьях.

Напомним, основная поддержка экспедиционных работ осуществлена Росцентром в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал − Арктика 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU