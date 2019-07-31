На Ямале ученые устанавливают для хищных птиц гнездовые ящики
Союз охраны птиц России летом 2019 года продолжил многолетний мониторинг хищных птиц на Ямале. Орнитологи проверили состояния гнездовых группировок редких видов. Также организовали установку искусственных гнездовий в бассейне реки Щучья.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, на юге полуострова Ямал регулярно гнездятся беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет.
Из четырёх видов редких хищных птиц, гнездящихся на Ямале, наименее изученным и угрожаемым видом является кречет. На территории автономного округа этот вид наиболее изучен в отношении численности и плотности гнездования в районе бассейна реки Щучьей, где мониторинг численности кречета проводится уже более 30 лет.
На Ямале, где преобладает равнинный рельеф, актуальна установка для кречета искусственных гнездовых ящиков на деревьях, а также на специально установленных столбах в тундре. Это компенсирует недостаток природных гнездовий. Таким образом, на основе научной информации правительством округа будут определены меры по восстановлению и увеличению численности популяции кречета и охране других редких видов хищных птиц.
На маршруте протяжённостью около 370 км отмечено гнездование трёх пар орланов-белохвостов, двух пар беркутов и пяти пар кречетов. Для орлана-белохвоста такая плотность гнездования оказалась наименьшей за период наблюдений с 2005 года. По-видимому, условия весны были очень неблагоприятны для него. Численность беркута также была невысокой. Кречеты гнездились со средней плотностью.
Из установленных на деревьях 35 гнездовых ящиков проверено 33. В этом сезоне дополнительно установлено семь открытых гнездовых ящиков на деревьях.
Напомним, основная поддержка экспедиционных работ осуществлена Росцентром в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал − Арктика 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU