2019-07-31T11:37:58+03:00
Общество

В Салехарде торжественно открыли мемориальную стелу работникам прокуратуры

На мемориале 27 фамилий участников Великой Отечественной войны
Анна Полякова
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В Салехарде торжественно открыли мемориальную стелу работникам прокуратуры Фото: yanao.ruВ Салехарде торжественно открыли мемориальную стелу работникам прокуратуры Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 31 июля принял участие в церемонии открытия мемориала работникам прокуратуры – участникам Великой Отечественной войны. Стела появилась на территории окружного ведомства. На церемонии открытия присутствовал заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин, сотрудники прокуратуры округа.

На мемориальной стеле 27 фамилий, сообщили в правительстве ЯНАО. 14 человек были призваны на фронт, 6 из них не вернулись. Ещё 13 человек – фронтовики, которые пришли на работу в прокуратуру после войны. Из 27 сотрудников – 3 женщины.

Создать мемориал предложил председатель региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры округа Олег Сторожев. Инициативу поддержал прокурор ЯНАО.

- Символично, что в преддверии праздновании 75-летней годовщины Победы в округе появляются такие мемориалы, они очень нужные и важные для всех нас, чтобы связь между поколениями и память о страницах той ужасной войны сохранялась, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он также сообщил, что в окружной столице и в других населённых пунктах будут еще открывать несколько подобных мемориалов.

- Это чрезвычайно важная работа – сохранить память о наших героях и передать её, не искажая и не приукрашивая, молодому поколению, - сказал Юрий Гулягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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