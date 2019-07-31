Тонну собранной в Пуровске макулатуры отправят в Ноябрьск

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-31T11:18:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение недели жители Пуровска собрали тонну макулатуры. Инициаторами акции стали сами жители, идею поддержал и глава муниципалитета Владимир Никитин. Пункт приёма организовали возле здания железнодорожного вокзала.

Весь собранный материал теперь отправят в Ноябрьск, там бумагу отсортируют для дальнейшей переработки. На этом акция не закончится. Финальной ее точкой станет высадка деревьев в сентябре.

- Место, где мы будем высаживать деревья, также выберут сами жители, голосуя на информационном портале «Живем на Севере» уже с 1 августа, - сообщила ведущий специалист по работе с молодежью администрации МО Пуровское Марьяна Коляджин.

Власти муниципалитета сообщили, что местные жители, у которых еще осталась макулатура или накопилась новая, могут обратиться в администрацию. Сдать можно любую бумажную продукцию, даже глянцевые журналы, за исключением ламинированной и фотобумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU