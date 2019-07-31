2019-07-31T10:28:14+03:00
Экономика

Оленеводам Новопортовской тундры рассказали о мерах поддержки

Речь шла и о возможном увеличении закупочной цены на мясо оленя
Анна Полякова
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Оленеводам Новопортовской тундры рассказали о мерах поддержки Фото: yanao.ruОленеводам Новопортовской тундры рассказали о мерах поддержки Фото: yanao.ru
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В Новопортовской тундре обсудили меры поддержки оленеводов. Факторию Ярато-1 и стойбища оленеводов-частников, каслающих в районе озёр Мегакуто и Тэтанто посетили первый замдиректора окружного департамента по делам КМНС Роман Пикун совместно с представителями администрации Ямальского района и департамента АПК.

Оленеводам представили план мероприятий по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера. Речь шла о новых мерах поддержки в сфере повышения качества образования, доступности медицинского обслуживания, содействия трудовой занятости и соцподдержки тундровиков.

Им чиновники рассказали о перспективах развития оленеводства, например, о возможном увеличении закупочной цены на мясо северного оленя. Эта мера сейчас обсуждается в правительстве региона.

Во вторник, 30 июля, рабочая группа направилась в другие стойбища оленеводов Ямальского района, чтобы обсудить с ними механизмы совершенствования предоставляемых мер поддержки тундровому населению в округе, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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