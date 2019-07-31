СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-31T10:16:35+03:00

В Тазовском районе запустили горячую линию по вопросам качества овощей и фруктов Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Тазовском районе начала работу горячая линия по вопросам качества урожая. Отвечать на звонки будут специалисты Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе».

- С 29 июля по 12 августа специалисты проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в сфере розничной торговли, - пояснили в администрации Тазовского района.

Получить консультации в Управлении можно по номеру телефонов: (3494)23-70-19, в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: (3494) 23-70-54.

ИСТОЧНИК KP.RU