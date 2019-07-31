2019-07-31T10:09:22+03:00
Общество

Трудовые отряды Нового Уренгоя собрали 1000 пакетов мусора

Зарплата подростков составляет 21 150 рублей
Анна Полякова
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Ребята второй смены Трудовых отрядов главы Нового Уренгоя собрали 1000 пакетов мусора. В июле работали 70 человек, сообщает администрация города. В этом году их зарплата составляет 21 150 рублей

Каждый день до обеда подростки очищали от мусора определенную территорию. Так, например, работы проводились в лесотундровой зоне в окрестностях города. Также школьники ликвидировали свалки у поймы новоуренгойских водоемов, обочин автомобильных дорог, рассказали в мэрии. .

Сегодня, 31 июля, школьники отрядов главы города передадут трудовую вахту III смене. Всего за лето участниками проекта станут 203 подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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