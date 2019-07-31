Пуровские школы и детсады будут охранять представители ЧОП
Глава Пуровского района Андрей Нестерук провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Обсуждались вопросы защищенности объектов образования.
Для организации охраны образовательных учреждений представителями частных охранных предприятий правительство округа в 2019 году предоставило субсидию бюджету Пуровского района в размере 24,2 млн. рублей. Все школы будут взяты под охрану ЧОПов до 31 декабря.
Все дошкольных учреждений имеют систему контроля доступа (электронные замки). Их установили еще летом 2018 года. В этом году они появились также в пяти учреждениях дополнительного образования.
Кроме того, в ханымейских детсадах «Улыбка» и «Солнышко», в школах-интернатах Тарко-Сале и Самбурга установлены дополнительные видеокамеры. В таркосалинском детском саду «Буратино» установлена новая система тревожной сигнализации. В ближайшее время в начальной школе СОШ №2 Тарко-Сале установят новое ограждение за счет средств окружного бюджета.
Помимо этого, районным департаментом разработан и направлен в образовательные учреждения план взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД и Федеральной службы войск нацгвардии по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
ИСТОЧНИК KP.RU