Пуровские школы и детсады будут охранять представители ЧОП

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-31T09:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Пуровского района Андрей Нестерук провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Обсуждались вопросы защищенности объектов образования.

Для организации охраны образовательных учреждений представителями частных охранных предприятий правительство округа в 2019 году предоставило субсидию бюджету Пуровского района в размере 24,2 млн. рублей. Все школы будут взяты под охрану ЧОПов до 31 декабря.

Все дошкольных учреждений имеют систему контроля доступа (электронные замки). Их установили еще летом 2018 года. В этом году они появились также в пяти учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, в ханымейских детсадах «Улыбка» и «Солнышко», в школах-интернатах Тарко-Сале и Самбурга установлены дополнительные видеокамеры. В таркосалинском детском саду «Буратино» установлена новая система тревожной сигнализации. В ближайшее время в начальной школе СОШ №2 Тарко-Сале установят новое ограждение за счет средств окружного бюджета.

Помимо этого, районным департаментом разработан и направлен в образовательные учреждения план взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД и Федеральной службы войск нацгвардии по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

ИСТОЧНИК KP.RU