СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-31T09:39:52+03:00

В Тазовском установят фотоловушки для борьбы со стихийными свалками Фото: tasu.ru

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В Тазовском реализуется окружной волонтерский экологический проект «Будущее Арктики». В 2019 году волонтеры очистят более десяти несанкционированных свалок в райцентре. В планах– проведение субботников каждые выходные.

Кроме обмундирования и инвентаря для уборки, на вооружении добровольцев имеются специальные устройства – фотоловушки и ГЛОНАС-маячки. С помощью них можно фиксировать нерадивых граждан, захламляющих территорию поселка, мониторить места возможного образования стихийных свалок, вторые помогут отследить своевременность вывоза мусора региональным оператором.

На днях волонтеры установят 4 таких фотоловушки в местах скопления мусора. В случае установления факта незаконного складирования – вся информация и фотографии будут направлены в уполномоченные органы.

В 2018 году в проекте «Будущее Арктики» участвовали несколько сотен волонтеров, которые собрали более 3000 кубометров различного мусора на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU