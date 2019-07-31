2019-07-31T09:16:41+03:00
Общество

Гостройнадзор ЯНАО проверил в Ноябрьске строительство дома для переселенцев из авариек

Срок ввода многоквартирника запланирован на IV квартал 2019 года
Анна Полякова
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Гостройнадзор ЯНАО проверил в Ноябрьске строительство дома для переселенцев из авариек Фото: yanao.ruГостройнадзор ЯНАО проверил в Ноябрьске строительство дома для переселенцев из авариек Фото: yanao.ru
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В микрорайоне «А» Ноябрьска в районе ул. Магистральной строится многоквартирный жилой дом №8. В нём будет 50 однокомнатных и 50 двухкомнатных квартир. 78 из них приобретается в этом доме для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. Срок ввода дома запланирован на IV квартал 2019 года.

Специалисты Государственного строительного надзора ЯНАО проверили не только соответствие всех документов, но и оценили толщину и качество кладки наружных стен здания, которые строятся из керамзитобетонных блоков, сообщили в правительстве региона.

По словам руководителя Государственного строительного надзора ЯНАО Павла Кузнецова, своевременные проверки позволяют округу минимизировать количество проблемных объектов и ещё на стадии строительства устранять дефекты.

- Плюс к этому есть проверки, инициированные обращениями граждан. Также необходимо помнить, что без официального заключения о соответствии Гостройнадзора ни одна новостройка (будь то многоквартирный дом, больница, школа или детский сад) не будет приняты и введены в эксплуатацию, – пояснил директор ведомства Павел Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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