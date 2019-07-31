На Ямале за сутки случилось два ДТП с участием байков

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-31T09:17:32+03:00

На Ямале за сутки случилось два ДТП с участием двух байков Фото: Госавтоинспекция Ямала

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За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

В первом случае в авария попал водитель скутера. ДТП случилось 30 июля около 02 часов 30 минут на территории АЗС, расположенной на 459 км автодороги Сургут-Салехард. Байкер не учел особенности конструкции транспортного средства, в результате чего допустил опрокидывание.

В Новом Уренгое около 15 часов 50 минут на ул. Западной Магистрали в районе АЗС водитель мотоцикла WELS HOST превысил скорость. Гонщик вылетел на обочину, не удержав байк. В результате ДТП пассажир мотоцикла получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за минувший день зарегистрировано 10 ДТП. С начала 2019 года в 2604 ДТП погибли 16 человек и 308 травмированы, в их числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU