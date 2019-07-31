2019-07-31T08:40:22+03:00
Общество

Надымчане записываются на участие в шествии в День города

Колонны пройдут по праздничным улицам 7 сентября
Анна Полякова
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Надымчане записываются на участие в шествии в День города Фото: nadymregion.ruНадымчане записываются на участие в шествии в День города Фото: nadymregion.ru
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Жители Надыма примут участие в праздничном шествии под названием «Мы – надымчане! Этим мы гордимся!». Мероприятие пройдет в День города, который в 2019 году будет отмечаться 7 сентября.

По улицам пройдут трудовые коллективы предприятий и учреждений всех форм собственности, школьники, представители общественных организаций, самостоятельных и творческих коллективов, политических партий. В праздничном шествии также пройдет колонна ветеранов-первопроходцев.

- Мероприятие проводится для обеспечения преемственности лучших общегородских традиций и воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, - отметили в администрации Надымского района.

На главной площади города в рамках гала-концерта выступают звезды Российской, фольклорные коллективы. Завершается праздник 47-летия города красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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