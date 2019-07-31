2019-07-31T08:20:05+03:00
Общество

Переправа через Обь вернулась к работе после непогоды

Сильный ветер снова может вмешаться в расписание паромов
Анна Полякова
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Переправа через Обь вернулась к работе после непогоды Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПереправа через Обь вернулась к работе после непогоды Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Главная переправа Ямала 31 июля возобновила работу после двух дней простоя по метеоусловиям. В среду утром паромы на маршруте Салехард - Лабытнанги ходят в штатном режиме. На линии - все шесть составов.

Между тем, синоптики прогнозируют неблагоприятное погодное явление в Приуральском и Шурышкарском районах. Ветер порывами до 15 - 20 м/с, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Просим жителей заблаговременно планировать поездки через реку Обь, - обратились к ямальцам сотрудники ведомства.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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