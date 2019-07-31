В Надымском районе выберут лучшего кондитера

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-31T07:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надымском районе начался приём заявок на участие в первом этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший кондитер».

За высокое звание будут бороться сотрудники организаций общественного питания Надымского района, стаж работы которых по профессии составляет не менее одного года. Конкурс проводится в два этапа: первый - муниципальный, второй – окружной, сообщили в администрации Надымского района.

Заявки принимаются до 5 сентября 2019 года. Сообщается, что за победу в конкурсе предусмотрены серьезные денежные призы. Например, победитель за первое место получит 70 000 рублей. Участник, занявший второе место – 50 000 рублей; за третье– 30000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU