В Лабытнанги поймали похитителя запчастей грузовика

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-31T06:29:35+03:00

Вор вынес детали с территории одного из предприятий города

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В Лабытнанги по горячим следам установили похитителя запчастей для грузовика. О краже в полицию 29 июля сообщил местный житель. Выяснилось, детали исчезли с территории одного из предприятий города в период с 25 по 29 июля 2019 года.

В течение суток полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 27-летний местный житель. Похищенное имущество сотрудники полиции обнаружили и изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

Мужчина признал свою вину полностью. С него взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ.

ИСТОЧНИК KP.RU