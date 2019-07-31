2019-07-31T05:39:58+03:00
Общество

Погода на Ямале 31 июля: ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха +16 ... +20 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 31 июля: ожидаются дожди и грозы Фото: pixabay.comПогода на Ямале 31 июля: ожидаются дожди и грозы Фото: pixabay.com
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В среду, 31 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +20 градусов, пасмурно. Весь день будет идти дождь с грозой. Ветер восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +19 градусов. Днем - малооблачно. Небольшой дождь ожидается в первой половине дня. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +20 градусов, пасмурно. Дождливый день. Вечером - гроза. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +20 градусов – в первой половине дня. Однако после дождя в середине дня ожидается похолодание до +16 градусов. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском +19 градусов, переменная облачность, проливной дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, пасмурно и дождливо. Южный ветер 2 м/с.

В Муравленко +18 градусов, облачно. Дождь – в перовой половине дня. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, пасмурно. Дождь с грозой – в течение дня. Восточный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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