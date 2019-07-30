Штормовой ветер снова обрушится на Ямал

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-30T16:11:47+03:00

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На Ямале в последние дни в некоторых районах прошли дожди, которые сопровождались порывами ветра, а также грозами. 31 июля, по данным синоптиков, вновь ожидается разгул стихии. Прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 метров в секунду. Особенн непогода проявит себя Салехарде, Лабытнанги, Приуральском и Шурышкарском районах. Температура ночью ожидается +10…+15 градусов, при натекании облачности до +20 градусов. Днём +15…+20 градусов, местами до +27 градусов.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), - советуют спасатели.

Напомним, уже два дня на Ямале из-за сильного ветра перебои с речным транспортом. Переправа через Обь временно приостановила работу. Некоторые маршруты судов отменены или перенесены.

ИСТОЧНИК KP.RU