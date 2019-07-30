2019-07-30T15:53:17+03:00
Общество

В Гыде и Антипаюте открылись МФЦ

Работники центров - местные жители
Анна Полякова
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В Гыде и Антипаюте открылись МФЦ Фото: tasu.ruВ Гыде и Антипаюте открылись МФЦ Фото: tasu.ru
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Для жителей северной глубинки стали доступны более 120 государственных и муниципальных услуг. Структурные подразделения Тазовского отдела многофункционального центра ЯНАО появились в самых северных поселениях района – Гыде и Антипаюте.

Как сообщили в администрации Тазовского района, теперь жителям отдаленных территорий достаточно обратиться в МФЦ в своем селе, чтобы получить или заменить паспорт, запросить различные справки и документы, оформить полис ОМС, пособия на несовершеннолетних детей, получить сертификат материнского капитала и распорядиться его средствами.

Добавим, что раньше они имели такую возможность только несколько раз в год, когда специалисты учреждения районного центра выезжали на место или жители района непосредственно обращались в МФЦ в Тазовском, преодолев расстояние протяженностью более 600 километров.

Постоянные пункты приема граждан организованы на базе сельских администраций и оформлены в соответствии с единым стилем учреждения. Работники центров - местные жители. Будущие специалисты прошли обучение по предоставлению услуг МФЦ в Новом Уренгое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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