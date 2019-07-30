В Лабытнанги на месте пустыря появится уникальный фонтан

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-30T15:42:17+03:00

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Жители Лабытнанги могут круглосуточно наблюдать за ходом строительства сквера «Молодежный». Здесь установлены видеокамеры, которые транслируют работы в режиме онлайн.

На месте неприглядного пустыря создается удобная пешеходная зона, которая свяжет центральную улицу Гагарина с поликлиникой и 3-им микрорайоном, где располагаются новые спортивные сооружения и объекты благоустройства. Наименование скверу лабытнангцы выбрали на портале «Живем на Севере».

На сегодняшний день на объекте ведутся работы по прокладке трубопровода водоснабжения фонтана и устройству его железобетонной чаши. Напомним, сопровождать работу светомузыкального фонтана будут 10 мелодий, которые выбрали лабытнангцы на портале «Живем на Севере». Срок завершения работ – 10 сентября 2019 года.

Благодаря федеральному нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в городе Лабытнанги теперь есть 22 детских игровых комплекса, которые распределены по дворовым территориям в разных микрорайонах города. Вместо заболоченных пустырей, заросших ивняком, появились ухоженные территории сквера «Студенческий», парка «Юбилейный» и въездной площадки отдыха «Ворота Ямала», сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU