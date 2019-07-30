Четверка лучших ямальских учителей получит по 200 тысяч премиальных
Департамент образования ЯНАО сообщил, что утвержден список победителей конкурса на присуждение премий в 2019 году за достижения в педагогической деятельности. В итоге лучшими признаны 26 ямальских учителей.
Учителя-победители будут награждены премиями из окружного бюджета в размере 100 тысяч рублей каждая.
Согласно квоте, определенной ЯНАО Минпросвещения России, 4 победителя, имеющих наиболее высокий балл получат премии из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей каждая.
- К проверке материалов всех участников конкурса были привлечены 39 экспертов из числа сотрудников Регионального института развития образования, победителей данного конкурса прошлых лет, представителей профсоюза, муниципальных методических служб, - пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU