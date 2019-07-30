2019-07-30T15:31:05+03:00
Общество

Четверка лучших ямальских учителей получит по 200 тысяч премиальных

К проверке участников конкурса были привлечены 39 экспертов
Анна Полякова
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Четверка лучших ямальских учителей получит по 200 тысяч премиальныхЧетверка лучших ямальских учителей получит по 200 тысяч премиальныхФото: Ольга Крыльцова
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Департамент образования ЯНАО сообщил, что утвержден список победителей конкурса на присуждение премий в 2019 году за достижения в педагогической деятельности. В итоге лучшими признаны 26 ямальских учителей.

Учителя-победители будут награждены премиями из окружного бюджета в размере 100 тысяч рублей каждая.

Согласно квоте, определенной ЯНАО Минпросвещения России, 4 победителя, имеющих наиболее высокий балл получат премии из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей каждая.

- К проверке материалов всех участников конкурса были привлечены 39 экспертов из числа сотрудников Регионального института развития образования, победителей данного конкурса прошлых лет, представителей профсоюза, муниципальных методических служб, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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