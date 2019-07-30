Тазовчане голосованием выбирают мастер-классы, театральные конкурсы и экскурсии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-30T14:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Для жителей Тазовского на платформе «Решай!» информационного портала «Живем на Севере» стартовали новые опросы. Им предлагается выбрать, какие мероприятия они хотели бы посетить в краеведческом музее. В списке - различные мастер-классы и экскурсии.

Как сообщили в районной администрации, сотрудники Тазовского музея готовы предложить посетителям поучаствовать в мастер-классе «Сакральное таинство», на котором расскажут о традициях и быте ненецкого народа, о роли женщины в ненецкой культуре и о таинственном обряде очищения ненцев.

Еще один опрос посвящен проведению среди трудовых коллективов района конкурса «Вся жизнь – театр», посвященного Году театра в России.

Голосовать за предложенные идеи можно на портале до 23 августа. Результаты опроса будут учтены при разработке плана мероприятий Тазовского музея.

Напомним, что каждый пользователь за активное участие в опросах зарабатывает бонусы, которые можно обменять на сувениры с символикой проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU