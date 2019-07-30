2019-07-30T14:38:46+03:00
Происшествия

В Надыме отменили оправдательный приговор по делу об убийстве и поджоге

На вердикт присяжных повлияло недопустимое поведение защиты
Анна Полякова
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В Надыме отменили оправдательный приговор по делу об убийстве и поджогеВ Надыме отменили оправдательный приговор по делу об убийстве и поджогеФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме уголовное дело о покушении на убийство и поджоге направлено на новое судебное рассмотрение. Оправдательный приговор, который вынесли присяжные заседатели 7 июня, отменен.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, ночью 23 сентября 2017 года мужчина пришел к своему работодателю в гаражно-строительный кооператив «Пилот», где потребовал произвести с ним расчет за выполненные работы, но получил отказ. Тогда он вооружился металлическими предметами, которыми избил противника. Удары пришлись по голове и телу.

Полагая, что работодатель мертв, мужчина решил скрыть следы преступления и поджег горючие материалы. В результате возник пожар. Гараж и автомобиль сгорели полностью. Находившийся в бессознательном состоянии избитый мужчина скончался от отравления угарным газом.

По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей.

В присутствии присяжных заседателей подсудимый и его защитники неоднократно, нарушая закон, искажали содержание показаний свидетелей, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей. На замечания судьи участники процесса со стороны защиты не реагировали и продолжали озвучивать недопустимую информацию.

- Указанные обстоятельства повлияли на принятие присяжными заседателями решения об оправдании подсудимого, -пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокуратура округа обжаловала реабилитирующее судебное решение в апелляционном порядке, сославшись на систематичность нарушений закона со стороны защиты.

Накануне, судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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