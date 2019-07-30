Губернатор Ямала и глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обсудили перспективы ачимовских залежей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-30T14:05:04+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с гендиректором АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Александром Шушаковым. Они обсудили перспективы разработки запасов ачимовской толщи. Освоение её ресурсного потенциала имеет ключевое значение для развития добычи в южных районах округа.

По оценке экспертов, ресурсный потенциал ачимовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна достигает 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Пласты характеризуются сложным геологическим строением, что требует при освоении этих запасов применения технологически сложных методов.

Александр Шушаков рассказал, что в июне компания приступила к разработке ачимовских отложений на одном из старейших месторождений юга Ямала – Карамовском. Для уточнения геологического строения на одной из скважин пробурен боковой ствол. По результатам испытаний будет принята программа работы с 50 законсервированными и низкодебитными скважинами, на которых выполнят аналогичные операции, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU