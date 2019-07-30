2019-07-30T14:05:04+03:00
Экономика

Губернатор Ямала и глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обсудили перспективы ачимовских залежей

К разработке отложений компания приступила в июне
Анна Полякова
Поделиться:
Губернатор Ямала и глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обсудили перспективы ачимовских залежей Фото: yanao.ruГубернатор Ямала и глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обсудили перспективы ачимовских залежей Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с гендиректором АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Александром Шушаковым. Они обсудили перспективы разработки запасов ачимовской толщи. Освоение её ресурсного потенциала имеет ключевое значение для развития добычи в южных районах округа.

По оценке экспертов, ресурсный потенциал ачимовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна достигает 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Пласты характеризуются сложным геологическим строением, что требует при освоении этих запасов применения технологически сложных методов.

Александр Шушаков рассказал, что в июне компания приступила к разработке ачимовских отложений на одном из старейших месторождений юга Ямала – Карамовском. Для уточнения геологического строения на одной из скважин пробурен боковой ствол. По результатам испытаний будет принята программа работы с 50 законсервированными и низкодебитными скважинами, на которых выполнят аналогичные операции, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормовой ветер снова обрушится на Ямал
АО «Транснефть – Сибирь» провело соревнования по пожарно-прикладному спорту
В Гыде и Антипаюте открылись МФЦ
В Лабытнанги на месте пустыря появится уникальный фонтан
Четверка лучших ямальских учителей получит по 200 тысяч премиальных
Тазовчане голосованием выбирают мастер-классы, театральные конкурсы и экскурсии
В Надыме отменили оправдательный приговор по делу об убийстве и поджоге
В Новом Уренгое за лето отремонтируют 30 школ, садиков и домов культуры
В Надыме наркокурьера приговорили к девяти годам строгого режима
Глава Тазовского района раздал поручения ответственным за подготовку к зиме
Жительницу Нового Уренгоя оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Флаг Салехарда отправился в Антарктиду
Таркосалинец получил «сюрприз», заказав через интернет компьютер
В Ноябрьске на парковке появилась временная остановка общественного транспорта
Вандалы разгромили парк в Тарко-Сале
Прокуратура не признала брак надымчанки и иностранца действительным
В Пурпе прижились две тысячи цветов
В Ноябрьске приговорили главу ОПГ за фиктивную регистрацию иностранцев
В Халясавэе система видеомониторинга поможет бороться с лесными пожарами
Надымчанка по указке мошенника перевела больше 100 тысяч на чужой счет