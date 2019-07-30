В Новом Уренгое за лето отремонтируют 30 школ, садиков и домов культуры

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-30T13:48:57+03:00

В Новом Уренгое за лето отремонтируют 30 соцобъектов Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое на аппаратном совещании 29 июля речь шла о подготовке объектов социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года. Капитальный ремонт ведется в двух школах («Земля родная» и №8) и детском саду «Звездочка».

Текущий ремонт летом 2019 года выполняется на 30 объектах социально-культурного назначения. В 11-ой школе отремонтирована кровля. В 7-ой проведен ремонт сетей канализации. В 5-ой школе, ДТТЮ «Дружба», ЦНК «Монтажник» завершены работы по замене дверных блоков на противопожарные.

В Доме детского творчества и Детской школе искусств № 2 выполнен монтаж системы аварийного освещения путей эвакуации. В детсаду «Елочка» отремонтирован пищеблок, идет к завершению ремонт прачечной. В помещениях ДШИ им. С.В. Рахнамнинова заменены светильники.

В настоящее время готовится конкурсная документация на проведение трех аукционов на средства, оставшиеся в результате экономии.

Комиссия контролирует ход работ в еженедельном режиме. Отмечено, что работы ведутся в плановом режиме, сообщает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU