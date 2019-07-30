В Надыме наркокурьера приговорили к девяти годам строгого режима

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-30T13:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Надымский городской суд вынес приговор 29-летнему сбытчику наркотиков. С ноября по декабрь 2018 года безработный, наркозависимый, ранее судимый местный житель создавал тайники-закладки. Таким бесконтактным способом он хотел «заработать», осознавая при этом противоправность своих замыслов. Молодой человек тщательно планировал каждый шаг, однако был задержан сотрудниками полиции.

Поравоохранители изъяли около 80 граммов порошкообразного вещества. В квартире наркокурьера полицейские обнаружили и еще вещество массой более 245 граммов, расфасованное в 5 свертков для дальнейшего сбыта наркоманам. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является «синтетикой» общей массой более 325 граммов, что составляет крупный размер.

Уголовное дело расследовали по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». В результате мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU