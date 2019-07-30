2019-07-30T13:01:59+03:00
Общество

Глава Тазовского района раздал поручения ответственным за подготовку к зиме

Системам отопления и канализации села Антипаюта отведут особое внимание
Анна Полякова
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Главе Тазовского района отчитались о подготовке муниципалитета к зиме Фото: tasu.ruГлаве Тазовского района отчитались о подготовке муниципалитета к зиме Фото: tasu.ru
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В администрации Тазовского района состоялось еженедельное совещание при главе муниципалитета. Речь шла о подготовке к осенне-зимнему периоду, ремонте социальных учреждений, благоустройстве улиц и дворов и ремонт дорог. Ответственным за данные мероприятия поручено следить за сроками выполнения работ.

-У нас есть месяц, чтобы качественно и в срок подготовить жилой фонд и соцобъекты поэтому каждый должен отнестись к своим задачам с максимальной ответственностью, - подчеркнул руководитель территории Василий Паршаков.

Кроме этого, на совещании доложили о ходе вакцинации оленей от сибирской язвы, графике завоза топлива в отделенные поселения, ходе капитального ремонта и работ по проектированию объектов здравоохранения и образования.

Одной из важных тем для обсуждения стало решение вопросов, поступивших к главе района от жителей села Антипаюта в ходе недавней поездки на День рыбака. Так, обращения касались ремонта жилых домов в поселении. Василий Паршаков дал поручение провести обследование квартир в домах по улицам Новая и Юбилейная, уделив особое внимание системам отопления и канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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