Жительницу Нового Уренгоя оштрафовали за распространение экстремистских материалов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-30T12:23:31+03:00

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Жительницу Нового Уренгоя привлекли к ответственности за распространение экстремистских материалов

В июле жительница города в районе магазина «Кедр» распространяла брошюру, которая включена в список экстремистских материалов, пояснили в прокуратуре ЯНАО. Женщина предлагала землякам ознакомиться с текстами.

В результате прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении. Как сообщили в региональном ведомстве, постановлением городского суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения. Наказанием для нее станет назначенный штраф, который она оплатила в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU