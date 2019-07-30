2019-07-30T12:23:31+03:00
Общество

Жительницу Нового Уренгоя оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Она предлагала почитать брошюру горожанам
Анна Полякова
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Жительницу Нового Уренгоя оштрафовали за распространение экстремистских материаловЖительницу Нового Уренгоя оштрафовали за распространение экстремистских материаловФото: Ольга Крыльцова
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Жительницу Нового Уренгоя привлекли к ответственности за распространение экстремистских материалов

В июле жительница города в районе магазина «Кедр» распространяла брошюру, которая включена в список экстремистских материалов, пояснили в прокуратуре ЯНАО. Женщина предлагала землякам ознакомиться с текстами.

В результате прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении. Как сообщили в региональном ведомстве, постановлением городского суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения. Наказанием для нее станет назначенный штраф, который она оплатила в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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