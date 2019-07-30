Флаг Салехарда отправился в Антарктиду

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-30T11:59:37+03:00

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Салехард посетили участники экспедиции «Сибирь-Антарктида-Сибирь». По пути к южному континенту мореплаватели сделали остановку в Салехарде.

Как отметил капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков - кругосветная парусная экспедиция посвящена 200-летию крупнейшего географического открытия последних двух веков – открытию шестого континента нашей планеты – Антарктиды.

Морским путешественникам вручили флаг города Салехард, который будет доставлен до точки назначения и водружен на южном континенте, после чего будет возвращен обратно в окружную столицу.

Кругосветная парусная экспедиция «Сибирь-Антарктида-Сибирь» рассчитана на 15 месяцев. Старт дан в Омске седьмого июля. «Сибирь» пройдет западную часть Северного морского пути и через Беломоро-Балтийский канал прибудет в Санкт Петербург. Отсюда путь сибиряков совпадет с легендарными шлюпами Беллинсгаузена-Лазарева по Атлантическому океану до Южной Америки и Антарктиды, куда Омская яхта должна дойти в аккурат ко дню 200-летнего юбилея открытия Антарктиды.

Возвращение «Сибири» планируется по Тихому океану через Берингов пролив и Северный морской путь, с заходом в российские населенные пункты Провидения, Мыс Шмидта, Тикси, Певек, а также Диксон, где и замкнется кольцо кругосветки «Сибири». Финиш намечен на октябрь 2020 года в Омске.

По словам Щербакова, помимо научных целей, экспедиция призвана поднять престиж России, как великой морской державы. При содействии Министерства иностранных дел в портах захода судна участники экспедиции будут проводить публичные мероприятия, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU