Флаг Салехарда отправился в Антарктиду
Салехард посетили участники экспедиции «Сибирь-Антарктида-Сибирь». По пути к южному континенту мореплаватели сделали остановку в Салехарде.
Как отметил капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков - кругосветная парусная экспедиция посвящена 200-летию крупнейшего географического открытия последних двух веков – открытию шестого континента нашей планеты – Антарктиды.
Морским путешественникам вручили флаг города Салехард, который будет доставлен до точки назначения и водружен на южном континенте, после чего будет возвращен обратно в окружную столицу.
Кругосветная парусная экспедиция «Сибирь-Антарктида-Сибирь» рассчитана на 15 месяцев. Старт дан в Омске седьмого июля. «Сибирь» пройдет западную часть Северного морского пути и через Беломоро-Балтийский канал прибудет в Санкт Петербург. Отсюда путь сибиряков совпадет с легендарными шлюпами Беллинсгаузена-Лазарева по Атлантическому океану до Южной Америки и Антарктиды, куда Омская яхта должна дойти в аккурат ко дню 200-летнего юбилея открытия Антарктиды.
Возвращение «Сибири» планируется по Тихому океану через Берингов пролив и Северный морской путь, с заходом в российские населенные пункты Провидения, Мыс Шмидта, Тикси, Певек, а также Диксон, где и замкнется кольцо кругосветки «Сибири». Финиш намечен на октябрь 2020 года в Омске.
По словам Щербакова, помимо научных целей, экспедиция призвана поднять престиж России, как великой морской державы. При содействии Министерства иностранных дел в портах захода судна участники экспедиции будут проводить публичные мероприятия, сообщили в администрации ямальской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU