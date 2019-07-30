2019-07-30T10:50:46+03:00
Происшествия

Таркосалинец получил «сюрприз», заказав через интернет компьютер

Полицейские устанавливают личность причастных к обману
Анна Полякова
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Таркосалинец получил «сюрприз», заказав через интернет компьютер Фото: pixabay.comТаркосалинец получил «сюрприз», заказав через интернет компьютер Фото: pixabay.com
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Житель Тарко-Сале Пуровского района нарвался на мошенников, оформив заказ через интернет. Мужчина в июле на одном из сайтов заказал мини-компьютер, который подсоединяется к телевизору через USB-порт. 26 июля ему позвонили и сообщили, что его посылка пришла в отделение почты.

Он на месте рассчитался за посылку наложенным платежом в размере 5 820 рублей, но вскрыв ее, не обнаружил заказанной техники. Телефоны предполагаемого продавца к тому моменту были отключены. Тогда мужчина понял, что столкнулся с мошенничеством, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность причастных к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть более внимательными при покупке товаров через интернет-ресурсы, приобретать их в надежных и проверенных фирмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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