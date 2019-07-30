В Ноябрьске на парковке появилась временная остановка общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-30T10:32:23+03:00

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На площадке у парковки возле Ноябрьской парогазовой электростанции появилась временная автобусная остановка. Она обустроена на период ремонта дороги по ул. Муравленко.

Теперь к ней будут подходить автобусы маршрутов № 2, 2а и №3, которые из-за ремонтных работ поменяли маршруты. Интервал движения практически не изменился.

Как сообщили в администрации города, реконструкция продолжится до конца октября, поэтому рассматривается вопрос об установке модуля для пассажиров.

- Теперь жители Оболони могут более коротким путем добираться до остановки. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. После ремонта на ул. Муравленко появится четырехполосная комфортная дорога с обустроенными тротуарами, - отметил и. о. начальника управления ЖКХ ТЭиС администрации Ноябрьска Сергей Пархомчук.

ИСТОЧНИК KP.RU