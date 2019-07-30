В Ноябрьске на парковке появилась временная остановка общественного транспорта
На площадке у парковки возле Ноябрьской парогазовой электростанции появилась временная автобусная остановка. Она обустроена на период ремонта дороги по ул. Муравленко.
Теперь к ней будут подходить автобусы маршрутов № 2, 2а и №3, которые из-за ремонтных работ поменяли маршруты. Интервал движения практически не изменился.
Как сообщили в администрации города, реконструкция продолжится до конца октября, поэтому рассматривается вопрос об установке модуля для пассажиров.
- Теперь жители Оболони могут более коротким путем добираться до остановки. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. После ремонта на ул. Муравленко появится четырехполосная комфортная дорога с обустроенными тротуарами, - отметил и. о. начальника управления ЖКХ ТЭиС администрации Ноябрьска Сергей Пархомчук.
ИСТОЧНИК KP.RU