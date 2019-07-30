2019-07-30T10:15:44+03:00
Общество

Вандалы разгромили парк в Тарко-Сале

Ночью неизвестные вырвали с корнем растения и сломали качели
Анна Полякова
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Вандалы разгромили парк в Тарко-Сале Фото: группа "Тарко-Сале" vk.comВандалы разгромили парк в Тарко-Сале Фото: группа "Тарко-Сале" vk.com
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Жители Тарко-Сале публично обратились к местным властям с просьбой установить в парке видеокамеры. Горожане выступили с предложением в социальной сети «ВКонтакте» после ночного инцидента.

Автор публикации в городском сообществе пишет, что утром 30 июля заметил вырванные с корнем растения, сломанные качели. Инициатор обращения просит наказать нарушителей.

«Просим очень, ускорьте установку камер, а то от парка останутся руины. Сердце разрывается от боли. Как может человек все это вытворять?! Все происходит, наверное, поздним вечером», - предполагает горожанин.

Кроме того, ямалец предлагает сотрудникам полиции организовать рейд и проверить документы, тех, кто ночью тут отдыхает.

Между тем, в обсуждении появилось предположение, что качели повреждены непогодой. Ненадежная конструкция сиденья размокла от дождя и развалилась. В любом случае выяснить, кто виновен в разрушении парка помогли бы видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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