СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-30T09:55:13+03:00

Прокуратура не признала брак надымчанки и иностранца действительным Фото: pixabay.com

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Надымская прокуратура через суд добилась признания брака, заключенного с иностранцем, фиктивным, сообщили в региональном ведомстве.

В январе 2019 года гражданин республики Таджикистан предложил жительнице села Ныда Надымского района заключить с ним фиктивный брак для упрощения процедуры получения разрешения на временное проживание и гражданства РФ. Женщина согласилась, однако намерений создать семью пара не имела. После регистрации брака они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели.

Такой брак в соответствии с Семейным кодексом РФ считается недействительным с момента регистрации.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

Накануне требования прокурора удовлетворены. Решение суда после вступления в законную силу будет направлено в органы ЗАГС для его исполнения.

Разрешение на временное проживание иностранному гражданину тоже признано недействительным. В связи с чем сведения об исполнении судебного акта будут переданы в миграционную службу для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU