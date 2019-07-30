2019-07-30T09:55:13+03:00
Происшествия

Прокуратура не признала брак надымчанки и иностранца действительным

Мужчина хотел побыстрее получить гражданство РФ
Анна Полякова
Поделиться:
Прокуратура не признала брак надымчанки и иностранца действительным Фото: pixabay.comПрокуратура не признала брак надымчанки и иностранца действительным Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Надымская прокуратура через суд добилась признания брака, заключенного с иностранцем, фиктивным, сообщили в региональном ведомстве.

В январе 2019 года гражданин республики Таджикистан предложил жительнице села Ныда Надымского района заключить с ним фиктивный брак для упрощения процедуры получения разрешения на временное проживание и гражданства РФ. Женщина согласилась, однако намерений создать семью пара не имела. После регистрации брака они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели.

Такой брак в соответствии с Семейным кодексом РФ считается недействительным с момента регистрации.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

Накануне требования прокурора удовлетворены. Решение суда после вступления в законную силу будет направлено в органы ЗАГС для его исполнения.

Разрешение на временное проживание иностранному гражданину тоже признано недействительным. В связи с чем сведения об исполнении судебного акта будут переданы в миграционную службу для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ямала и глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обсудили перспективы ачимовских залежей
В Новом Уренгое за лето отремонтируют 30 школ, садиков и домов культуры
В Надыме наркокурьера приговорили к девяти годам строгого режима
Глава Тазовского района раздал поручения ответственным за подготовку к зиме
Жительницу Нового Уренгоя оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Флаг Салехарда отправился в Антарктиду
Таркосалинец получил «сюрприз», заказав через интернет компьютер
В Ноябрьске на парковке появилась временная остановка общественного транспорта
Вандалы разгромили парк в Тарко-Сале
В Пурпе прижились две тысячи цветов
В Ноябрьске приговорили главу ОПГ за фиктивную регистрацию иностранцев
В Халясавэе система видеомониторинга поможет бороться с лесными пожарами
Надымчанка по указке мошенника перевела больше 100 тысяч на чужой счет