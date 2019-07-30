В Пурпе прижились две тысячи цветов

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-30T09:33:36+03:00

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Поселок Пурпе Пуровского района украсили бархатцы, львиный зев, бегонии, петунии, огератумы и лабелии. Две тысячи цветов, высаженных месяцем ранее, успешно прижились в Заполярье. Команда озеленителей из Сургута вновь вернулась в посёлок выполнять условия контракта.

Приезжают специалисты со своим инвентарём и удобрениями раз в месяц. Несмотря на то, что все цветы, выращенные в питомнике, адаптированы к северным климатическим условиям, им нужен специальный уход.

В этом месяце все намеченные планы уже выполнили, сообщили в администрации Пуровского района. В зоне внимания озеленителей оказались цветники в парке «Центральном», кашпо с петуниями по улице Аэродромная, вазоны с бархатцами возле церкви, а также клумбы и вазоны в Пурпе-1.

ИСТОЧНИК KP.RU