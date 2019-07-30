2019-07-30T09:03:35+03:00
Происшествия

В Ноябрьске приговорили главу ОПГ за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщину отправят на 3 года в исправительную колонию общего режима
Анна Полякова
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В Ноябрьске приговорили главу ОПГ за фиктивную регистрацию иностранцевВ Ноябрьске приговорили главу ОПГ за фиктивную регистрацию иностранцевФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководительницы ОПГ. Суд признал её виновной в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ.

В январе 2015 года она создала преступную группу, которая просуществовала до октября 2017 года. За эти два года было незаконно поставлено на миграционный учет 32 иностранных гражданина – это выходцы из Таджикистана и Азербайджана. За оказанные услуги злоумышленниками получено вознаграждение в размере свыше 2,5 млн. руб.

- В ходе предварительного расследования она сообщила о всех эпизодах преступной деятельности, дала показания об участии в преступлениях других лиц, информацией о которых правоохранительные органы не располагали, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Суд приговорил женщину к 3 годам исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Кроме того, с нее взыщут в пользу государства свыше 2,5 миллионов рублей, полученные от иностранцев.

Уголовное дело в отношении четырех соучастников, являющихся членами ОПГ, выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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