2019-07-30T08:48:45+03:00
Общество

В Халясавэе система видеомониторинга поможет бороться с лесными пожарами

Камеры будут контролировать лесной массив в радиусе 20 километров
Анна Полякова
Поделиться:
В Халясавэе система видеомониторинга поможет бороться с лесными пожарами Фото: puradm.ruВ Халясавэе система видеомониторинга поможет бороться с лесными пожарами Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Халясавэе Пуровского района устанавливают систему видеонаблюдения для быстрого обнаружения очагов возгораний в лесах и торфяниках вблизи населенного пункта. Спутниковую антенну и видеооборудование монтируют на вышках.

Две камеры, установленные на высоте 18 метров, будут принимать сигнал и фиксировать снимки. Как сообщили в администрации Пуровского района, они обеспечат круговой обзор и контроль прилегающих лесных массивов в радиусе 20 километров. Вся информация оперативно будет поступать на пульт ЕДДС.

Два населенных пункта на территории района подвержены угрозе перехода природного пожара. Речь идет о Харампуре и Халясавэй. Здесь профилактическим мероприятиям уделяют самое серьезное внимание. Так, например, в муниципалитетах есть свои добровольные пожарные дружины, обновлены минерализованные полосы, созданы запасы горюче-смазочных материалов, имеется необходимая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пурпе прижились две тысячи цветов
В Ноябрьске приговорили главу ОПГ за фиктивную регистрацию иностранцев
Надымчанка по указке мошенника перевела больше 100 тысяч на чужой счет
Пуровские полицейские проверили водителей на трезвость
На Ямале из-за ветра остановили работу водного транспорта
В Шурышкарский район прибыл новый пассажирский катер
Погода на Ямале 30 июля: почти повсеместно пройдут дожди
Ямальские юноши и девушки смогут проявить себя в автомногоборье
В микрорайоне Мирный Нового Уренгоя приступили к строительству площадки для отдыха
В Тарко-Сале задержали подозреваемую в краже женской сумочки с деньгами
Половина дорожных работ в Лабытнанги уже завершена
В Новом Уренгое мошенник представился сотрудником банка и украл деньги
На Ямале маленьких кочевников готовят к школе прямо в тундре
На Ямале прогнозируется сильный ветер и грозы
Пожарный из Пурпе представит Ямал на всероссийском конкурсе профмастерства
Ямальцы помогут нуждающимся землякам собрать детей в школу
В Тазовском пройдет конкурс вещей, созданных из мусора
Заместитель генпрокурора РФ ответит на вопросы жителей Лабытнанги
Полтора миллиона рублей задолжали предприятия Салехарда работникам
«Лада» с головой мертвой кошки наводит ужас на жителей Ноябрьска
Тридцать домов могли сгореть по вине Аксарковской администрации
Многодетная семья из ЯНАО победила на всероссийском конкурсе
Администрацию Аксарки обязали выплатить 20 тысяч рублей девочке за укусы собаки