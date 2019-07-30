В Халясавэе система видеомониторинга поможет бороться с лесными пожарами

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-30T08:48:45+03:00

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В Халясавэе Пуровского района устанавливают систему видеонаблюдения для быстрого обнаружения очагов возгораний в лесах и торфяниках вблизи населенного пункта. Спутниковую антенну и видеооборудование монтируют на вышках.

Две камеры, установленные на высоте 18 метров, будут принимать сигнал и фиксировать снимки. Как сообщили в администрации Пуровского района, они обеспечат круговой обзор и контроль прилегающих лесных массивов в радиусе 20 километров. Вся информация оперативно будет поступать на пульт ЕДДС.

Два населенных пункта на территории района подвержены угрозе перехода природного пожара. Речь идет о Харампуре и Халясавэй. Здесь профилактическим мероприятиям уделяют самое серьезное внимание. Так, например, в муниципалитетах есть свои добровольные пожарные дружины, обновлены минерализованные полосы, созданы запасы горюче-смазочных материалов, имеется необходимая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU