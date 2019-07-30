СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-30T08:35:14+03:00

Надымчанка по указке мошенника перевела больше 100 тысяч на чужой счет Фото: Ольга Крыльцова

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Ныдымские полицейские устанавливают мошенника, который представляясь сотрудником банка облапошил 32-летнюю горожанку. Он сообщил ей, позвонив по телефону, что с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги.

Неизвестный посоветовал надымчанке для сохранения сбережений обналичить деньги через банкомат и перевести их на указанный им счет. В подтверждение своих слов он заверил, что при необходимости денежные средства в полном объеме можно получить в любом отделении банка.

Женщина даже не усомнилась в том, что беседует с сотрудником банка и в правильности своих действий. Она по указке афериста сняла 118 тысяч рублей с принадлежащих ей банковских карт и перевела их на неизвестный счет.

Осознав обман, 25 июля она обратилась в полицию Надымского района, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские советуют не спешить проводить различные операции по банковским картам, не проверив полученную от неизвестных лиц информацию. В затруднительных ситуациях обращаться к специалистам банка по телефонам горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU