Пуровские полицейские проверили водителей на трезвость

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-30T08:16:55+03:00

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Пуровские полицейские провели мероприятие «Нетрезвый водитель». Во время проведения мероприятия сотрудники ГИБДД патрулировали улицы населенных пунктов района. Первый пьяный автомобилист выявлен за первый час мероприятия. Водитель пояснил, что возвращался из отпуска, и решил выпить после долгой дороги.

За время проведения мероприятия выявлены три водителя в таком же состоянии, которые подвергали свою опасности не только свою жизнь.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что, как правило, нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и становятся виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость может стоить кому-то жизни.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что в состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.

ИСТОЧНИК KP.RU