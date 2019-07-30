СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-30T08:02:57+03:00

На Ямале из-за ветра остановили работу водного транспорта Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Для перевозки пассажиров по маршруту Салехард-Лабытнанги подняли вертолеты

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На Ямале 30 июля паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги приостановлено по метеоусловиям. В этом районе порывы ветра достигают 20 метров в секунду, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На линию для перевозки пассажиров выходят вертолеты. Рейсы будут осуществляться по накоплению.

Непогода повлияла и на другие речные маршруты. Среди них Берёзово - Салехард - Мужи и обратно. В ведомстве объявили отмену части рейса Мужи-Салехард-Мужи по метеоусловиям.

По маршруту Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и обратно задержка отправления до 23:00.

Справка: +7-800-350-63-90, +7 (3467)-38-88-35. Телефон речвокзала Салехарда: +7 (34922) 7-20-77, +7 (908) 860-20-77.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнать по телефону аэропорта города Салехард: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32.

ИСТОЧНИК KP.RU