В Шурышкарский район прибыл новый пассажирский катер

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-30T06:30:59+03:00

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Новый быстроходный пассажирский катер КС-162 причалил в Шурышкарском районе. Это современное судно для перевозки пассажиров с комфортом и достаточно быстрой скоростью.

Появление его на транспортной линии муниципалитета позволит значительно улучшить качество пассажироперевозок, отметили в администрации района. Небольшая осадка судна позволит ходить по мелководным протокам Оби и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега. Новое судно спроектировано с учётом северного климата: предусмотрены системы отопления в рубке, в пассажирском салоне и санузле.

Напомним, новое пассажирское судно изготовлено специально для этой территории на Костромском судомеханическом заводе. Ходовые испытания катера проходили в июле в Костроме. По их завершению судно погрузили на железнодорожную платформу и отправили до Лабытнанги, а далее КС-162 своим ходом добрался до районного центра.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, количество пассажиров на внутримуниципальных маршрутах ежегодно растёт, а старый флот уже морально устарел. Поэтому в минувшем году из окружного бюджета выделили субсидию на строительство нового катера. КС-162 может взять на борт в два раза больше людей – 44 пассажира, к тому же он комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU